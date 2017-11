Slideshow

Lamborghini Urus in beeld gebracht Vooraanzicht duikt op in teaservideo

4 december is de dag waarop Lamborghini eindelijk de productierijpe Urus presenteert. In de aanloop naar de onthulling toe wordt het aantal geheimen rond de auto steeds kleiner.

Vorige week doken op internet foto's op van het interieur van de Urus, maar dat is zeker niet de eerste keer dat iets van Lamborghini's SUV voor de presentatie van het model online verschijnt. Een groot deel van nieuwe inzichten hebben we te danken aan de marketingmachine van Lamborghini dat zelf geregeld teaservideo's online plaatst. In een video waarin de Corsa-modus wordt belicht, is het vooraanzicht van de Urus te zien.

Lamborghini heeft een nieuwe video getoond waarin de Corsa-rijmodu, de sportiefst stand waarin de Urus is in te stellen, in beeld wordt gebracht. We zien de auto zijn tanden zetten in een bochtig parcours, maar interessanter is de afbeelding die kortstondig op het infotainmentscherm wordt weergegeven. Inderdaad, de Urus is al te zien.

De Urus maakt net als auto's als de nieuwe Porsche Cayenne, de Bentley Bentayga én de Audi Q7 gebruik van het MLBevo-platform. Een van twee turbo's voorziene 4,0-liter grote biturbo V8, bekend van onder andere de Panamera, is als krachtcentrale aangewezen.

Opvallend genoeg heeft Lamborghini besloten de 'Corsa-video' weer offline te halen. Gelukkig is de video op YouTube voorlopig nog te zien: