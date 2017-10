Slideshow

Lamborghini test Urus in Nederland Vol verwachting klopt ons hart

Fans kijken reikhalzend uit naar 4 december: de dag dat Lamborghini de Urus onthult. Maar sommigen hebben het geluk op een sneak preview te worden getrakteerd. Gewoon in ons land.

Afgelopen woensdag op de A7 richting Amsterdam: een zwarte Clio, een leasegrijze Passat, drie witte Picanto's en een geprivateleaste Up; business as usual. Narek Parparyan tuurt verveeld naar de horizon, tot hij ineens een psychedelisch gestreepte SUV ziet. Is dat ..?

Jazeker, de Lamborghini Urus, de eerste SUV uit Sant'Agata Bolognese sinds het verscheiden van de LM002, draait in ons eigen Nederland zijn laatste terstrondjes. Nou is ons land de laatste tijd een populair testterrein voor autofabrikanten omdat het met de talloze ongeleide fietsers de ideale proeftuin om autonome auto's tot het uiterste te tarten, maar dat kan voor Lamborghini niet de reden zijn om juist hier de Urus te finetunen, weten we. Waarom dan juist wel in het land waar het vormen van een kabinet langer duurt dan het ontwikkelen van een nieuwe auto? Wie zal het zeggen.. Feit is dat de Urus de afgelopen week op vele sociale media in ons land opdook. En zo kunnen we nog even genieten van de geheimzinnigheid. Nog anderhalve maand om precies te zijn, want op 4 december, de dag voordat de goedheiligman half minderjarig Nederland verwent, gaat het doek van de Urus. Dat weten we ook alle details van deze beul. Vol verwachting klopt ons hart...