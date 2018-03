Slideshow

Lamborghini Huracán Performante Spyder onketekend (Extreem) logische stap

Je kon er natuurlijk donder op zeggen dat Lamborghini ook de Huracán Spyder de Performante-behandeling zou geven. In Genève is dat nu dan ook daadwerkelijk gebeurd.

Precies een jaar geleden presenteerde Lamborghini in Genève de Huracán Performante, een dankzij een lager gewicht en een krachtigere V10 knetterharde variatie op het Huracán-thema. Nu presenteert Lamborghini de tweede (logische) stap: de Huracán Performante Spyder.

Dankzij een streng dieet valt de Huracán Performante Spyder 35 kilo af ten opzichte van de reguliere opengewerkte Huracán. Daarmee komt het totaalgewicht nu uit op 1.507 kilo. De dichte Huracán verloor overigens 40 kilo door de Performante-behandeling. De gewichtsreductie is tot stand gekomen door zaken als koetswerkdelen, voor- en achterspoiler, motorkap, achterbumper en diffuser uit een lichtgewicht composiet te vervaardigen. Het dak is tot een snelheid van 50 km/h in 17 tellen te openen. De achterklep is te openen om het geluid van de V10 naar binnen te laten komen.

De Huracán Performante Spyder ondergaat wel dezelfde krachtkuur als zijn dichte broertje. Dat betekent dat de 5,2-liter V10 die achter de voorstoelen ligt ook hier 640 pk en 600 Nm levert. Een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h is daarmee in 3,1 tellen alweer voorbij. Nog indrukwekkender is de tijd van 9,2 seconden die nodig is om de snelheidsmeter op 200 km/h te krijgen. Pas bij 325 km/h behoort het versnellen tot het verleden.

Net als bij de dichte Huracán Performante profiteert ook deze extreme Spyder van een verbeterde ophanging, Lamborghini Dynamic Steering en een aangepast ESC. De auto is in de standen Strada, Sport en Corsa te berijden.

In de zomer van dit jaar worden de eerste exemplaren geleverd. De prijzen volgen spoedig.