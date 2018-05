In 2021 op de markt Lagonda blikt vooruit op luxueuze SUV

Aston Martin plaatst Lagonda als los merk boven zich en het is de SUV die op deze schetsen te zien is die in 2021 het merk op de kaart moet zetten.

Tijdens de Autosalon van Geneve in maart liet Lagonda zijn eerste concept-car zien: de Vision Concept. Over dat studiemodel zei Lagonda al dat het niet een directe voorbode was op een productiemodel, maar dat de concept-car wel een goed beeld schetste van wat we van het merk verwachten konden. Nu laat Lagonda een afbeelding zien van de eerste productieauto - als we de Taraf even vergeten - van het merk sinds zijn heropleving.

Lagonda omschrijft zijn nog naamloze auto als een 'radicale' SUV, uitgerust met een volledig elektrische aandrijflijn. Dat laatste is geen verrassing, daar Lagonda zich puur en alleen met elektrische auto's wil gaan bezighouden. Het is in ieder geval overduidelijk dat Lagonda de auto een designtaal geeft die sterk doet denken aan die van het in maart getoonde studiemodel.