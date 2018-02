Slideshow

Lada voorziet winst in 2018 Rode cijfers worden groen

Lada verwacht dit jaar eindelijk uit de rode cijfers te klimmen. Het Russische merk heeft een topjaar achter de rug en verwacht dat 2018 dan eindelijk het jaar is waarin alles goed komt.

Dat blijkt uit cijfers die het Russische bedrijf Avtovaz deze week bekendmaakte. In 2016 leed het bedrijf nog een verlies van 44,8 miljard Russische roebel, zo'n 641,2 miljoen euro. In 2017 werd dat verlies verkleind tot slechts 9,7 miljard roebel, zo'n 138,8 miljoen euro. Avtovaz zegt te verwachten dat het zijn cijfers in 2018 groen ziet kleuren.

Avtovaz heeft de laatste jaren fors bezuinigd en is sinds de opname in de alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi efficiënter georganiseerd. Het merk heeft in korte tijd een hele rits nieuwe modellen aan zijn line-up toegevoegd. We kennen de X-Ray, maar ook de Vesta en Vesta Cross. Bovenstaande ontwikkelingen zijn er samen met het eindelijk aantrekken van de Russische automarkt voor verantwoordelijk dat het bij Lada beter gaat dan in de laatste jaren. Na jaren van dramatische krimp groeide de Russische automarkt in 2017 met 11,9 procent. In de lijst van de auto's die vorig jaar in Rusland het best werden verkocht, vinden we vier Lada's. De Granta staat op plek twee, terwijl de Vesta, de Largus (een Dacia Logan MCV) en de X-Ray respectievelijk op de plaatsen drie, acht en negen staan. Met de Vesta hebben we onlangs zelf gereden.