S60 Cross Country achterna Lada Vesta Sedan nu ook als Cross

Slideshow

Lada heeft de kunst van het leveren van veel uitvoeringen van één model behoorlijk in de vingers. Dat bleek niet alleen in het verleden, ook anno 2018 weten de Russen wel hoe ze extra kopers kunnen aantrekken. Dat bewijst Lada ditmaal met de Vesta Cross.

Lada's in 2015 officieel aan de wereld voorgestelde Vesta kennen we inmiddels al enkele jaren. Sterker nog, we hebben er zelfs mee gereden. Het leveringsgamma van de Vesta, die aanvankelijk alleen als sedan leverbaar was, werd in een later stadium in één klap uitgebreid met de SW en de SW Cross, respectievelijk een stationversie en een opgehoogde stationversie met zaken als kunststof wielkastrandjes en skidplates. Nu krijgt ook de Vesta Sedan de Cross-behandeling.

Opgehoogde en van kunststof opsmuk voorziene sedans zijn zeldzaam in autoland en Lada claimt een nieuw segment te hebben aangeboord. Niet helemaal waar, zo is de S60 Cross Country van Volvo een relatief recent voorbeeld van een dergelijk model, al was dat een auto die duidelijk in een hoger segment opereerde.

De Vesta Sedan Cross staat op 17-inch lichtmetalen wielen en heeft een bodemspeling van in totaal 20,3 centimeter, 2,5 centimeter meer dan de reguliere sedan. Vierwielaandrijving ontbreekt overigens, het blijft dus vooral bij uiterlijk vertoon. Onder de kap de gebruikelijke Vesta-motoren: een 106 pk en 148 Nm sterke 1,6-liter grote viercilinder en een 1,8-liter metend exemplaar dat 122 pk en 177 Nm opwekt.