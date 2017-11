Slideshow

Lada breidt export uit Vizier gericht op Jordanië en Cuba

Het Russische AvtoVaz wil nieuwe afzetmarkten aanboren. De eerste stappen zijn nu gezet.

Lada verscheept namelijk 344 exemplaren van de Vesta en Largus Cross naar de voorheen zeer gesloten communistische staat. De auto's worden aan de overheid geleverd en worden ingezet als huurauto of als taxi. Het is voor het eerst sinds 2005 dat de Russen weer Lada's op de boot zetten naar Cuba. Sinds 2014 zijn de importregels versoepeld, al is de aanchaf van een nieuwe auto in Cuba nog lang niet voor iedereen weggelegd.

Ook Jordanië heeft de interesse van AvtoVaz. Lada opent namelijk zijn eerste showroom in Amman, de hoofdstad van het koninkrijk. Lada gaat er de Vesta, Granda, de 4x4 (Niva), de Largus, Kalina en Kalina Cross leveren. Net als Cuba is ook Jordanië een oude bekende van Lada. Tussen 1986 en 1998 verkocht Lada in totaal net geen 10.000 auto's in het land.

Onlangs stortte Lada zich op de Chinese markt en die van de Verenigde Arabische Emiraten. De grootste Russische autofabrikant heeft als doel om zijn exportaantallen aanzienlijk te zien toenemen. Vorig jaar werden 20.000 Lada's geëxporteerd. In 2026 moet dat aantal op 200.000 stuks liggen.