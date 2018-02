Slideshow

Laadpaalgebruik per stad Hoogste bezetting in Amsterdam en Den Haag

Nuon heeft uitgezocht in welke plaatsen de laadpunten op straat het meest worden gebruikt. Amsterdam gaat aan kop in de top 20, Nieuwegein bungelt onderaan de lijst.

Laadpaalbezetting is een interessant fenomeen. Omdat laden vaak samengaat met parkeren staan (deels) elektrische auto's vaak uren aan een laadpunt gekoppeld, in veel gevallen langer dan noodzakelijk is om de auto op te laden. Hoewel het fijn is om te weten dat laadpunten goed worden gebruikt, is het voor gebruikers weer wel zo prettig als een 'paal' vrijwel altijd beschikbaar is. Van de steden met meer dan 200 laadpunten is die kans het grootst in Nieuwegein, Groningen en Tilburg, volgens het onderzoek van Nuon. Daar is een laadpunt gemiddeld maar zo'n 5 uur per etmaal bezet, terwijl een laadpunt in Amsterdam maar liefst 11 uur per dag in gebruik is. Den Haag en Utrecht maken de top 3 compleet. Rotterdam, die andere grote stad, komt niet verder dan plek 6.

Nuon wijst er zelf al op dat onder meer Haarlem, Enschede en Zwolle ontbreken in deze top 20. Die steden voldoen niet aan de drempel van minimaal 200 laadpunten. Joris Hupperets, directeur E-Mobility bij Nuon, legt uit welke factoren een rol spelen als het gaat om de bezettingsgraad van een laadpunt. "Veel auto's die moeten worden opgeladen, zijn plug-in hybrides. Als een laadpaal verder dan 150 meter van de voordeur staat, of is weggestopt op een donkere, verlaten plek in de wijk, haalt dat het verbruik van een laadpunt flink omlaag. Een hybriderijder 'tankt' dan liever op het werk of rijdt tijdelijk op fossiele brandstof", zegt hij. "Ten slotte zien we dat de dichtheid van elektrische auto's in de Randstad hoger is dan in andere steden, waardoor ook het gebruik van de laadpunten hoger is. Je hebt immers meerdere gebruikers per laadpunt in één straat".

