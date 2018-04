Hangt gelijk prijskaartje aan Krachtigste Volkswagen Amarok onderweg

Slideshow

Volkswagen vorig jaar de Amarok Aventura Exclusive Concept mee naar de IAA. Nu is het tijd voor de productieversie. Veel heeft dat niet om het lijf: er is een krachtiger V6 TDI-motor.

Dit is namelijk de krachtigste Amarok die de Duitsers leveren. Onder normale omstandigheden produceert de V6 nu 258 pk. Deze lag ook onder de kap van het concept-model. Er is nu echter ook een overboostfunctie die het vermogen voor korte tijd naar 272 pk tilt. Daarmee stoot de motor de vorige V6 TDI met 224 pk van de troon. Het koppel van de nieuwe motor is ten opzichte van die versie met 30 Nm toegenomen en komt daarmee uit op 580 Nm. Aan de sterkste motor koppelt Volkswagen een achttraps automaat en de 4MOTION-vierwielaandrijving.

De sterkste Amarok komt er in twee smaken: als Highline of als luxere Avontura. Op de Highline vinden we standaard 18-inch lichtmetaal, Bi-Xenon koplampen en een achteruitrijcamera. Bij de Avontura streepte Volkswgen zelf nog meer door, want daar zitten onder andere Ergoactive Comfortstoelen in, grotere wielen (20-inch) en is de neus met volledige led-lampen versierd. De carrosseriekleur Peacock Green is speciaal voor de Avontura in het leven geroepen.

De Amarok is speciaal voor Nederland leverbaar als extra lange, BPM-vrije dubbele cabine met vijf zitplaatsen. De Highline met de sterkste motor kent een prijskaartje van € 38.400 (excl. BPM en BTW). Voor de Avontura vraagt Volkswagen een investering van minimaal € 45.650 (excl. BPM en BTW).