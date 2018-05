'Poetin cooler dan Trump' Kortezh: nieuwe staatslimo Poetin

Maandag heeft Vladimir Poetin de eed afgelegd voor zijn vierde ambtstermijn. Een mooie gelegenheid om zijn nieuwe dienstauto aan de wereld te tonen. De Kortezh Aurus Senate Limousine is officieel én het openingsakkoord van een nieuw, Russisch topmerk.

De komende zes jaren blijft Vladimir Poetin de machtigste man in het Kremlin en de rest van Rusland. Geen heel verrassende overwinning, daar zijn enige echte concurrent, oppositieleider Alexei Navalny, was uitgesloten van deelname aan de verkiezingen. Daarmee loopt Navalny niet alleen talloze etentjes met opmerkelijk gezelschap als Assad en Trump mis, maar ook de eer rond te worden gechauffeerd in de Senate Limousine van Kortezh.

Vladimir Lenin nam na de Oktoberrevolutie niet alleen de macht, maar ook de Rolls-Royce Silver Ghost van de tsaar over. Jozef Stalin had het bepaald niet op Amerikanen, maar was des te meer in zijn nopjes met zijn all American Packard. In de tweede helft van de vorige eeuw reden de Sovjet-hoogwaardigheidsbekleders rond in limousines van het binnenlandse merk Zil. De laatste jaren echter was het een Mercedes-Benz S 600 Guard Pullman die Vladimir Poetin van afspraak naar afspraak reed. De laatste keer dat een Russisch (of eigenlijk Sovjet-) staatshoofd een limousine uit eigen land in gebruik nam, was in 1985, toen Michail Gorbatsjov in zijn nieuwe Zil stapte. Boris Jeltsin hing zijn Zil in 1995 aan de wilgen, om over te stappen in een Mercedes.

Maar nu is het weer tijd voor een echt Russisch product. Alhoewel, echt Russisch... stop een Rolls-Royce Phantom, een Bentley Mulsanne en een Chrysler 300C in een blender en het ontwerp van de iets meer dan zes meter lange Kortezh Limousine staat al min of meer. Onder de motorkap bevindt zich een turbogeblazen 4,4-liter V8 die we kennen van Porsche.

Poetins nieuwe limo is de eerste vrucht van Project Kortezh, een reeks auto's op het Russische Unified Modular Platform, ontwikkeld door het NAMI staatsontwikkelingscentrum en Sollers JSC (onder meer de merken UAZ, ZMZ en ZMA). Het project moet leiden tot het nieuwe merk Aurus, vrij vertaald Russisch goud, dat iconen als Rolls-Royce en Bentley het leven zuur moet gaan maken. De sedan moet Senate gaan heten, de MPV Arsenal. Ontwikkeling van de Senate Limousine begon in 2013, meldt het staatspersbureau TASS.

Volgens de Russische pers is de nieuwe limo van Poetin 'cooler dan de Cadillac van Trump'. Maar daar mogen ze wellicht maar kort van genieten, want aan de andere kant van de wereld wordt de laatste hand gelegd aan Trumps nieuwe Beast. Dat kan nog een interessant potje armpje drukken worden tussen die twee tophaantjes.