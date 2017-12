Slideshow

Koolstofvezel voor nieuwe pick-ups van GM Gewichtereductie voor Silverado en Sierra

General Motors gaat koolstofvezel toepassen in de volgende generatie van zijn pick-ups. Dat meldt Automotive News op basis van twee niet nader gespecificeerde bronnen.

Ford zette bij de ontwikkeling van de huidige F-150 heftig in op gewichtsreductie door voor de koets gebruik te maken van aluminium. Daarmee was het merk de eerste Noord-Amerikaanse autofabrikant die oog had voor de toepassing van lichtere materialen in de in de Verenigde Staten mateloos populaire pick-ups. Volgens Automotive News gaat General Motors een soortgelijke weg bewandelen.

Zo zou General Motors geen aluminium, maar koolstofvezel gaat toepassen in de volgende generatie van de Chevrolet Silverado en diens tweelingbroer van GMC, de Sierra. Het lichtgewicht materiaal wordt naar verluidt vooral toegepast in de laadbakken van de pick-ups. Naast op koolstofvezel zou GM, net als Ford, aluminium gaan toepassen voor diverse andere plaatwerkdelen. Het is niet zeker of alle Silverados en Sierras van het lichte materiaal worden voorzien. Koolstofvezel is kostbaar en de toepassing ervan maakt het productieproces complexer, met een prijsstijging van de auto tot gevolg. Mogelijkerwijs profiteren slechts een handjevol uitvoeringen van de komst van koolstofvezel.