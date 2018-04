Van Ford via Volvo naar Audi Koninklijke limo's

Wanneer onze koning vandaag voor komt rijden, is dat in een Audi. Daarmee heeft hij bij zijn aantreden een trendbreuk veroorzaakt, want ons koninklijk huis was jarenlang verknocht aan Volvo en daarvoor Ford.

Een koningshuis is idealiter een afspiegeling van zijn volk en wanneer je stelt dat Nederlanders doorgaans nuchter en zuinig zijn, kun je voormalig koningin Beatrix een echte moeder des volks noemen. Vele jaren liet ze zich rondrijden in een afzichtelijk verlengde en verhoogde Ford Scorpio. Terwijl het onooglijke voertuig een leeftijd bereikte die menig modale automobilist lang en breed naar iets jongers had doen uitkijken, stapte onze vorstin steeds weer vrolijk wuivend uit haar blauwe vinvis. Eén ding is zeker: de liefde voor exclusieve en dure auto's heeft Beatrix niet van haar vader geërfd.

Prins Bernhard had zoals bekend een verfijnde, dure smaak. Alfa Romeo 8C 2900, Maybach Zeppelin, de geconfisceerde Mercedessen 540 K van Alfred Krupp en 770 van Seyss-Inquart, Bentley, Bristol, Rolls-Royce en natuurlijk een aardige reeks Ferrari's: ze rolden allemaal de oprijlaan van paleis Soestdijk op en af.

Hoe mooi ook, het waren auto's die op zijn dochter weinig indruk maakten. Waar ze wel gevoelig voor was, is het gegeven dat Ford al sinds 1932 in ons land auto's produceerde. Vandaar dat (aanvankelijk Amerikaanse) Fords lang hofauto's van de Oranjes waren. Later werden dat achtereenvolgens Granada's en Scorpio's en toen de laatste Scorpio echt tot op de draad versleten was, had Ford in dat segment niets meer te bieden.

Volvo was in die dagen onderdeel van de Premium Auto Group van Ford en zo is het Zweedse merk onze koninklijke familie binnengekomen. Als chic en toch ingetogen merk moet het in de ogen van de koningin nog eens extra gepast zijn geweest.

Autoliefde lijkt een generatie over te slaan. De prinsen Pieter-Christiaan en Bernhard jr. hebben ontegenzeglijk benzine in de aderen en dan met name Bernhard, sinds vorig jaar eignaar van Circuit Park Zandvoort en auto's op zijn cv als een TVR Sagaris en zijn opa's Ferrari. Zo ver gaat onze koning niet, maar dat hij bij zijn aantreden de Volvo-traditie doorbrak, wijst erop dat auto's hem in elk geval niet volledig koud laten.