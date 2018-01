Slideshow

'Komst nieuwe Ford Mondeo op losse schroeven' Mondeo klaar voor gedaantewisseling?

In Europa wachten we nog op de gefacelifte Mondeo zoals die in de Verenigde Staten inmiddels al even bekend is. Slecht nieuws voor liefhebbers van het model. Mogelijk hoeven we helemaal niet meer te wachten op een volledig nieuwe generatie.

Dat blijkt uit berichtgeving van de Amerikaanse krant The Detroit News dat zich baseert op een vertrouwelijke brief die Ford naar zijn toeleveranciers gestuurd zou hebben. Ford zou een volledig nieuwe Mondeo, in de Verenigde Staten Fusion geheten, voor 2020 op de rol hebben staan, maar door de komst van die auto zou een streep gezet zijn.

Het is nog niet helemaal zeker of het schrappen van een volledig nieuwe generatie Mondeo in 2020 betekent dat modelnaam Mondeo gaat verdwijnen. Als de bronnen van The Detroit News het bij het rechte eind hebben, kan het betekenen dat Ford een andere toekomst voor de Mondeo ziet, een toekomst waarbij de auto wellicht van carrosserievariant verandert. We wachten af.

Begin 2016 maakte de Noord-Amerikaanse markt kennis met een gefacelifte Fusion. Aldaar rijdt de huidige generatie overigens al sinds begin 2012 rond. In Europa moesten we er tot 2013 op wachten. Diezelfde lijn verwachten we bij de introductie van de opgefriste Mondeo. Verwacht hem dan ook niet voor volgend jaar op de markt.