Homologatie opnieuw door aanpassing software 'Komst Audi E-tron vier weken vertraagd'

De komst van Audi's eerste volledig elektrische auto is met vier weken uitgesteld. Wat dat voor de Nederlandse markt betekent, wordt later duidelijk.

De medio september onthulde Audi E-tron staat een maand later dan gepland bij de internationale dealers. Dat blijkt uit berichtgeving van Reuters. Inmiddels heeft ook Audi zelf een verklaring gegeven.

Audi zegt dat het de software heeft verbeterd die nodig is voor het verkrijgen van typegoedkeuring. Dat betekent dat de auto opnieuw gehomologeerd dient te worden, iets dat op zijn beurt een vertraging van vier weken oplevert. Audi benadrukt dat er geen problemen zijn (geweest) met het verkrijgen van de typegoedkeuring. Audi Nederland laat aan AutoWeek weten dat het "[...] momenteel de implicaties voor de Nederlandse situatie aan het inventariseren is." Audi had voor de Nederlandse markt overigens nog geen exacte introductiedatum staan. Tot op heden was bekend dat de auto begin volgend jaar geleverd zou worden, al gaf de Nederlandse importeur aan zijn best te doen om de eerste exemplaren nog voor het eind van dit jaar op kenteken te krijgen. Of het nog gaat lukken om een eerste lading E-trons nog van de huidige bijtellingsregels voor EV's te kunnen laten profiteren, is in ieder geval nog maar de vraag.

De Duitse krant Bild am Sonntag schreef onlangs dat de E-tron mogelijk ook vertraging oploopt omdat er een prijsconflict zou zijn met toeleverancier LG Chem, het Zuid-Koreaanse bedrijf dat de levering van de accupakketten voor zijn rekening neemt. LG Chem zou volgens Bild de prijzen met zo'n tien procent willen verhogen wegens de grote vraag naar de E-tron. Audi zegt hier verder niet op in te willen gaan.