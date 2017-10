Slideshow

Koenigsegg Agera RS doet recordpoging 0-400-0 km/h Stoot Zweed de Chiron van de troon?

Het Zweedse Koenigsegg lijkt een meting te hebben gedaan die de Bugatti Chiron angstzweet bezorgt.

Koenigsegg plaatst een afbeelding op zijn sociale kanalen waarop een Agera RS te zien is. In de afbeelding is te tekst '0-400-OMG' te zien, iets dat wijst op een meting waarbij de Agera RS zo rap mogelijk vanuit stilstand naar een snelheid van 400 km/h sprint en vervolgens weer tot stilstand komt. Tevens plaatst de Zweedse hypercarfabrikant een korte video op de sociale media waarop de Agera RS op een landingsbaan te zien is. De video wordt vergezeld door de tekst 'Agera RS pre-delivery shake down run. Beautiful autumn day... Long airstrip.... Bye-bye Bu...? To be followed....'

Het 'Bye-bye Bu...' is uiteraard een verwijzing naar Bugatti, het merk dat met Veyron-opvolger Chiron de 0-400-0-meting in 42 seconden wist te voltooienen daarmee een wereldrecord vestigde. Koenigsegg lijkt daar met zijn Agera RS dus onder te duiken. Spoedig komen de Zweden met het verlossende woord.

De Chiron heeft een 1.500 pk en 1.600 Nm sterke 8.0 W16 als krachtcentrale, een motor die de zo'n 2 ton wegende Bugatti in 2,2 tellen aan een snelheid van 100 km/h helpt. Koenigsegg's 1.395 kilo wegende Agera RS perst tot 1.361 pk uit zijn biturbo 5.0 V8. De twee auto's zijn overigens ontwikkeld met een eigen filosofie. Bugatti heeft met zijn Chiron een uiterst luxueuze hypercar ontwikkeld, terwijl Koenigsegg met z'n lichtgewicht Agera RS op hardcore prestaties heeft gemikt.