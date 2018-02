Slideshow

Knalfestijn: BMW M4 Cabrio 30 Jahre Edition Vijf stuks naar Nederland

BMW viert dat het dertig jaar geleden de eerste cabrioversie van de M3 op de markt bracht, een auto waarvan de afstammeling tegenwoordig als M4 Cabrio in de prijslijsten staat. BMW trakteert met een feestelijke uitvoering.

BMW presenteert de M4 Cabrio Edition 30 Jahre als dé manier om het dertigjarig bestaan van de eerste M3 Cabrio te vieren. De speciale uitvoering, waarvan er wereldwijd slechts 300 verschijnen, is alleen leverbaar in de kleuren Macao Blue Metallic en Mandarin II uni. Die laatste lijkt sterk op de Dark Yellow waarin de tweede M3 Cabrio te krijgen was.

De M4 Cabrio Edition 30 Jahre krijgt van BMW het Competition Package mee en dat betekent dat de zes-in-lijn met 450 pk 19 pk krachtiger is dan in standaardconfiguratie. Het pakket omvat tevens het adaptieve M-onderstel, waarbij veren, dempers en stabilisatoren zijn aangepast. Speciale lichtmetalen 20-inchwielen maken ook deel uit van het feest.

BMW levert verder Individual High Gloss Shadow Line, een toevoeging waarbij onder andere het uitlaateindstuk is voorzien van een zwart verchroomd deel. Speciale sportstoelen moeten de inzittenden op hun plek houden. Op een uit koolstofvezel vervaardigde sierstrip is een Edition 30 Jahre-logo aangebracht. Het interieur is bij de Macao Blue gespoten M4 standaard met leer uitgevoerd in de kleuren Black en Fjord Blue. Optioneel is Black en Silverstone. Wie de Mandain II uni-kleurige M4 Cabrio bestelt, krijgt een zwartleren interieur.

Prijzen volgen in een later stadium. Van de 300 exemplaren komen er slechts vijf naar Nederland.