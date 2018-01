Slideshow

Kleine update voor Mini 3-deurs, 5-deurs en Cabrio Nieuwe verlichting

Mini voert een reeks kleine wijzigingen door op de 3-deurs, 5-deurs én op de Cabrio.

Eind maart zet Mini een op detail vernieuwde modellenfamilie in zijn showrooms. De 3-deurs, 5-deurs én de Cabrio profiteren van een aardige lijst kleine aanpassingen.

De meest in het oog springende wijziging heeft betrekking op de verlichting. Aan de voorzijde monteert Mini voortaan, optioneel, nieuwe ledkoplampen met een matrixfunctie voor grootlicht. Verkeer verblinden is er dus niet meer bij. De halogeenlampen zijn voorzien van een zwart accent. Aan de achterzijde vinden we tevens nieuwe ledlampen, exemplaren waarin de Union Jack is verwerkt. Eerder zagen we die lichtsignatuur al op de Mini Electric Concept. De richtingaanwijzer is horizontaal geplaatst, het remlicht verticaal en het achterlicht zelf wordt gevormd door de twee diagonale lijnen.

Mini plakt voortaan zijn vernieuwde 2D-logo op de drie modellen en stelt nieuwe carrosseriekleuren (Emerald Grey, Starlight Blue en Solaris Orange), nieuwe lichtmetalen wielen nieuwe afwerkingsopties beschikbaar. Een voorbeeld hiervan is Piano Black Exterior, een pakket voor de Cooper S(D) en John Cooper Works waarmee de omlijsting van de koplampen, achterlichten en grille in hoogglanzend zwart in plaats van chroom is uitgevoerd.

Nieuw voor de Mini 3-deurs en 5-deurs is Chester-lederen bekleding dat in twee kleuren bruin leverbaar is. Het Yours Interior Style Piano Black-pakket is nu ook met verlichting in de portieren en op de middenconsole leverbaar. Tevens zijn op de vernieuwde Mini's het Yours Customised-programma van toepassing.

Ook op motorenvlak heeft Mini zijn modellen onder de loep genomen. Het merk spreekt van doorgevoerde wijzigingen die de CO2-emissie en het verbruik tot 5 procent verlagen. Zowel de Twin Power-techniek als de elektronica, smering, het uitlaatsysteem en het koelsysteem zijn onder handen genomen. De overkapping van de motor is nu vervaardigd uit met koolstofvezel versterkt plastic. De driecilinders in de Mini One First en Mini One hebben als ze in november in productie gaan een inhoud van 1,5- in plaats van 1,2-liter. Hierdoor beschikken deze smaken over 10 Nm extra koppel (respectievelijk 160 en 190 Nm). Van alle overige benzinemotoren is de inspuitdruk vergroot. Van de diesels de maximumdruk in de cilinderkamers. Verder brengt Mini de eerder omschreven nieuwe automatische transmissies naar zijn modellen.

De standaarduitrusting van de Mini's omvat voortaan een multifunctioneel stuurwiel en een aan een 6,5-inch groot kleurenscherm gekoppelde radio. Nieuwe opties zijn onder meer de mogelijkheid om je telefoon draadloos op te laden en wie het wenst kan het Mini-logo op de grond laten projecteren als de deur aan bestuurderszijde geopend is.