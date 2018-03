Slideshow

Kleine facelift voor Nissan Juke Kleurig geheel

Nissan heeft de Juke een kleine facelift gegeven. Het is de tweede keer dat de cross-over onder het mes gaat.

In 2014 gaf Nissan de in 2010 op de markt verschenen Juke een facelift waarbij de auto onder andere nieuwe kop- en achterlampen kreeg. Ook in 2018 wordt de guitige cross-over opgewaardeerd en dat wijst erop dat Nissan nog lang niet klaar is met de Juke.

De facelift die de Juke nu ondergaat, is subtieler dan die in 2014. De auto krijgt een nieuwe, donker verchroomde V-motion-grille. donkere koplampunits én donkere richtingaanwijzers in de buitenspiegels. Vanaf uitvoering Acenta zijn led-mistlampen voortaan standaard. Verder zet Nissan nieuwe 16- en 18-inch grote wielen op de bestellijst. De wielen zijn net als voorheen te voorzien van gekleurde inzetstukken. Geen facelift zonder de komst van nieuwe kleuren. Zodoende is de Juke nu te krijgen in de lakkleuren Vivid Blue en Chestnut Bronze. Ook in de voor- en achterbumper zijn nu gekleurde panelen te plaatsen. Hetzelfde geldt overigens voor de dorpels en de zijspiegelkappen.

Ook het interieur is voortaan in nieuwe afwerkingskleuren te krijgen, te weten Energy Orange en Power Blue. Vanaf uitrustingsniveau N-Connecta en Tekna kun je het dashboard met deze kleuren, en in het glanzend zwart, afwerken. Nissan zegt het stuurwiel voortaan met leer te bekleden en de leesbaarheid van het instrumentenpaneel te hebben verbeterd. Op de optielijst verschijnt een uitgebreid audiosysteem van Bose.

De vernieuwde Nissan Juke staat in mei bij de dealers.