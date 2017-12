Slideshow

Kleine facelift voor Audi TT op komst Coupé en Roadster gesnapt

Schrik niet: Audi's derde generatie TT kwam alweer bijna vier jaar geleden op de markt. Om het model actueel te houden, heeft Audi een kleine facelift op stapel staan.

We schrijven facelift, maar dat is wellicht iets te veel eer voor de wijzigingen die Audi op optisch vlak op zijn TT-lijn doorvoert. Onlangs doken namelijk zowel een TT Coupé als TT Roadster met afgeplakt bumperwerk op het het lijkt er dan ook op dat de vernieuwde TT, die mogelijk in maart in Geneve debuteert, vanbuiten slechts te herkennen is aan het nieuwe bumperwerk.

Welke wijzigingen Audi op motorisch vlak doorvoert, is nog even een raadsel. De TT zoals die nu in de showrooms staat, is al te krijgen met een reeks TFSI- en TDI-motoren. Met de TTS en TT RS is ook het vlak 'sportversies' voldoende afgedekt. We wachten af.