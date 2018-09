Van DAB+ tot bluetooth en navigatie Klassieke Jaguar voortaan met modern infotainment

Misschien wel een groot gemis in een klassieke auto: modern infotainment voor de favoriete afspeellijsten of hedendaagse routebeschrijving naar de plaats van bestemming. Bij Jaguar Land Rover Classic bedachten ze een passende oplossing.

Menig liefhebber kan er van gruwen: een originele klassieke radio die uit de middenconsole is gesloopt en vervangen door een aftermarket exemplaar met de modernste connectiviteitsmogelijkheden. Jaguar Land Rover Classic komt met een nieuwe reeks infotainmentsystemen die alle problemen oplossen. In een klassiek jasje zit de laatste techniek verscholen, zoals satellietnavigatie, telefoonaansluiting via bluetooth en DAB+-radio. Het systeem is instelbaar in verschillende talen zoals Engels, Frans of Russisch. Met de navigatie kun je heel Europa door en alle aanwijzingen worden in 2D, 3D of met pijlen gecommuniceerd. De radio laat zich middels een 3,5-inch touchscreen instellen. Door de originele draaiknoppen en toetsen behoudt de radio zijn authentieke uitstraling. Handsfree bellen is mogelijk door de nieuwe interne microfoon.

Vandaag verscheen het klassieke infortainment systeem op www.jaguarclassicparts.com. Voor het systeem vraagt Jaguar Land Rover Classic £ 1.200. Alles in laten bouwen kan in de werkplaats van het merk in Warwickshire. Eigenaren van de meeste uiteenlopende modellen kunnen aan de slag. Het systeem is beschikbaar voor de middenconsole van de Land Rover Defender tot de Jaguar XJS.