Playmobiel Kienle restaureert Mercedes 600 van Hugh Hefner

Ongeveer 4.000 manuren hadden de specialisten van Kienle nodig om deze Mercedes-Benz 600 Pullman weer in zijn eer te herstellen. Leuk detail is dat de zes-persoons sedan zo'n vijf jaar geleden op naam van 's werelds grootste Playboy stond: Hugh Hefner.

De 600 Pullman is één van de eerste exemplaren die naar Amerika werd verscheept. Met productienummer 00005 was HMH Publishing Company in 1964 de eerste eigenaar van de verlengde Mercedes. Nadat Hefner de sedan verhandelde kreeg een groot Amerikaans hotelketen de sleutels van de Benz in handen. Aan Kienle, gespecialiseerd in de restauratie van klassieke Mercedes-Benzen, de taak om de 600 weer als nieuw te maken. Onder de kap van de 600 Pullman ligt een 6,3-liter V8 met 250 pk. De topsnelheid van de 2,7 ton wegende Duitser ligt op 205 km/h. Tot 1981 bouwde Mercedes-Benz de 600 Pullman.

Als uitgever van het wereldberoemde mannenblad gaat Hugh Hefner als bijzonder man de geschiedenisboeken in. In zijn Playboy Mansion woonde hij samen met verschillende vrouwen. Na meerdere huwelijken - soms met drie vrouwen tegelijk - werd de 24-jarige Crystal Harris zijn laatste echtgenote op 31 december 2012. Vorig jaar september overleed Hefner op 91-jarige leeftijd. Wat Kienle met de voormalige Mercedes van Hefner gaat doen, is vooralsnog onbekend.