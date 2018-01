Slideshow

Kia warmt op voor nieuwe Forte Sedan Niet voor Europese bodem

Kia toont een stel designschetsen van de nieuwe Forte Sedan. De auto beleeft zijn publieksdebuut tijdens de North American International Auto Show in Detroit.

Net als bij vele andere merken wijkt het internationale modellenaanbod van Kia op sommige vlakken af van het Europese portfolio. Zo is de Rio er als sedan leverbaar en ontbreekt de complete Cee'd-familie. In plaats daarvan biedt Kia in de Verenigde Staten de Forte aan, een model dat als sedan (Forte Sedan), als hatchback (Forte5) en voorheen ook als coupé (Koup) te krijgen is. In november 2016 werd de Forte-familie gefacelift en nu blikt Kia vooruit op een volledig nieuwe generatie.

Kia toont designschetsen van de nieuwe Forte Sedan, de populairste smaak binnen het Forte-aanbod. Zoals vaak het geval is bij dergelijke tekeningen is het design iets aangezet. Toch is duidelijk te zien dat Kia de Forte een enigszins sportief ogende koets geeft, waarvoor het merk zelfs een beetje gespiekt lijkt te hebben bij het ontwerp van de Stinger. Aan de achterzijde nemen we lichtunits waar die door middel van een lichtbalk met elkaar verbonden lijken. Ook het interieur is volledig nieuw. We zien een relatief opgeruimde cockpit met ventilatieroosters die we ook al lijken te kennen van het Stinger-binnenste.

Tijdens de North American International Auto Show in Detroit, die volgende week van start gaat, stelt Kia de nieuwe Forte Sedan aan de wereld voor.