Slideshow

Kia toont K900 eindelijk echt We zijn er bijna

Kia heeft het teasen en lekkermaken inmiddels helemaal onder de knie. Na vele schetsen en schimmige foto’s is het nu tijd voor twee foto’s van de buitenkant van de nieuwe K900, maar nog steeds is de auto niet helemaal onthuld.

Na een schets van het interieur en tekeningen van de buitenkant zijn deze foto's niet heel verrassend, meer. De nieuwe Kia K900, in de VS de opvolger van de gelijknamige auto en elders op de wereld (maar niet in Europa) als Quoris of Kia K9 (Zuid-Korea) te koop, oogt vrij conservatief, maar dat is vermoedelijk ook wat de markt in dit segment vraagt. De auto moet de strijd aangaan met modellen als de BMW 7-serie en Mercedes-Benz S-klasse, al kost Kia's alternatief tot op heden een stuk minder teneinde mensen ertoe te bewegen de minder klinkende merknaam te accepteren.

Het langgerekte koetswerk houdt qua lijnenspel het midden tussen scherp en rond en valt vooral op door de grote hoeveelheid chroom. Kia's Tiger Nose Grille is een stuk breder dan bij het in 2012 gepresenteerde uitgaande model, terwijl de koplampen juist kleiner zijn dan voorheen. Opvallend is dat de Koreanen deze auto als 'K900' en dus voor de Amerikaanse markt presenteren, terwijl de getoonde auto niet als zodanig lijkt uitgevoerd. De aldaar verplichte contourverlichting ontbreekt en de brede kentekenplaten onderstrepen het idee dat het hier om een Zuid-Koreaans uitgevoerd exemplaar gaat. Op de New York International Auto Show trekt Kia definitief het doek van de tweede generatie van het achterwielaangedreven model.