Productieversie duikt op in Zuid-Korea Kia Telluride nu zonder opsmuk

Begin september liet Kia het eerste beeldmateriaal zien van de Telluride. De SUV schitterde tijdens de New York Fashion Week en was, speciaal voor dat evenement, op bijzondere wijze aangekleed. Dankzij thekoreancarblog.com hebben we nu ook de niet-verklede versie in beeld.

Zo'n tweeënhalf jaar geleden liet Kia de Telluride Concept zien, een voorbode op een opvolger van de in 2011 al van de Noord-Amerikaanse markt verdwenen Mohave. Die Mohave (foto 9), die in het thuisland nog als Borrego leverbaar is, kan worden gezien als een grote broer van de Sorento. Het model stamt in de basis uit 2008 en is daarmee dus hoognodig aan vervanging toe. De productieversie van de Telluride Concept, die begin september tijdens de New York Fashion Week in een offroadkostuum opdook (foto 5 tot en met 7), is de auto die de Mohave/Borrego gaat opvolgen. We weten nu ook hoe de reguliere versie oogt.

Deze reguliere Telluride, die waarschijnlijk volgende maand tijdens de Los Angeles Auto Show zijn officiële publieksdebuut beleeft, is getekend volgens een designtaal die niet vergelijkbaar is met die van auto's als de Sportage en Sorento. De auto heeft opmerkelijk gevormde, verticaal georiënteerde koplampen en rechtopstaande haakvormige achterlichten.

Kia heeft nog altijd geen informatie vrijgegeven over de aandrijflijn van de Telluride. We verwachten dat de auto leverbaar wordt met de 3,3-liter biturbo-V6 die Kia ook in de Stinger toepast.