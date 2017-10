Slideshow

Kia teaset nieuweling 'speciaal voor Rusland' ...maar ogenschijnlijk ook in China

De Russische afdeling van Kia warmt met een teaservideo op voor de komst van een nieuw model, een auto die volgens de Koreanen 'speciaal voor Rusland' is ontwikkeld.

In een teaservideo schijnt Kia letterlijk een lampje op een in de duisternis geparkeerde nieuweling, een auto waar het X-Line-label, dat we eerder op de Picanto zagen verschijnen, al op werd geplakt. Kia zegt dat de nieuwkomer speciaal voor Rusland is ontwikkeld, maar als we de lijnen van de auto bekijken, lijken we te maken te hebben met een auto die in China al als KX Cross/K2 Cross is gepresenteerd.

De Kia KX Cross/K2 Cross is een cross-over op basis van de K2, een auto die in Rusland als sedanversie van de Rio geldt en daar dan ook Rio Sedan heet. In andere delen van de wereld bestaat overigens een compleet andere Rio Sedan, een auto die meer te maken heeft met de Rio die in de Nederlandse showrooms staat. Eenmaal op de markt de nieuwe cross-over, die wellicht Rio X-Line gaat heten, het model gaan concurreren met auto's als de Dacia Sandero Stepway. De nieuwkomer is 4,24 meter lang, 1,75 meter breed en 1,50 meter hoog. Op de bestellijst verschijnen een 100 pk sterke 1.4 en een 123 pk sterke 1.6. In ons land hoeven we de auto niet op de markt te verwachten.