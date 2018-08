Elektrische lolbroek naar Nederland Kia Soul EV duikt op

Goed nieuws voor liefhebbers van eigenwijs vormgegeven modellen. De nieuwe Kia Soul komt als EV naar Nederland en het is die versie die nu voor het eerst is opgedoken.

In februari dit jaar doken de eerste foto's op van de nieuwe derde generatie van de Kia Soul, de eigenzinnige Koreaan die waarvan het huidige model nu nog gewoon bij Kia te bestellen is. De bijzondere hatchback is echter alleen als EV leverbaar terwijl Kia in andere markten ook versies met een brandstofmotor aanbiedt. Ook de nieuwe Soul komt naar ons land, zeer waarschijnlijk wederom alleen als EV. Het is die stekker-Soul die nu voor het eerst in beeld is verschenen.

De huidige Soul EV is in feite nog een elektrische oude 'van de oude stempel' met een bescheiden actieradius van de in de praktijk zo'n 160 kilometer. Voor de nieuwe Soul EV graait Kia ongetwijfeld uit de ton die inmiddels is volgestopt met onderdelen van auto's als de Niro EV en de Kona Electric van zustermerk Hyundai. Mocht de Soul EV in verschillende smaken beschikbaar komen, dan zal het grootste accupakket een capaciteit van 64 kWh hebben. Reken op een actieradius van tussen de 350 en 400 kilometer.

Ook de nieuwe Soul belooft weer een markante verschijning te worden. De auto krijgt een snuit met een Hyundai-achtig 'gelaagd' front en aan de achterzijde krijgen bijzondere L-vormige achterlichten een plek. Een marktintroductie verwachten we in de eerste helft van volgend jaar.