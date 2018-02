Slideshow

Kia schetst nieuwe Ceed Onthulling in Genève

Kia stelt tijdens de Autosalon van Genève een volledig nieuwe Ceed aan de wereld voor. Het merk geeft nu voor het eerst een vooruitblik op die nieuwkomer.

Kia meldt trots dat de nieuwe generatie Ceed tijdens de Autosalon van Genève in maart wordt gepresenteerd. De auto neemt zoals verwacht de vorm aan van een vijfdeurshatchback, maar Kia heeft meer voor ons in petto. Zo staat er direct een tweede carrosserievariant van de Ceed, zeer waarschijnlijk een station of een sportiever georiënteerd model in de stijl van de Hyundai i30 Fastback. Het lijkt er namelijk op dat de driedeursversie van de Ceed niet meer terugkeert.

De nieuwe Ceed - Kia stapt voor Europa af van de schrijfwijze Cee'd - lijkt net als zijn voorganger in Slowakije te gaan worden gebouwd. Kia belooft dat de in Frankfurt ontworpen Koreaan een dynamischer rijgedrag heeft dan de huidige generatie. In de tweede helft van dit jaar staat de nieuwe Ceed in de Nederlandse showrooms.

Op de motorenlijst van de nieuwe Ceed verwachten we de 120 pk sterke 1.0 T-GDI tegen te komen. De atmosferische 1.6 GDI wordt vervangen door een 1.4 T-GDI, een blok dat ook in de i30 ligt. Met een beetje mazzel wordt autoland weer getrakteerd op een sportieve GT-smaak. De vijfdeurs hatchback is al eens zonder plakkers opgedoken en ook het interieur van de nieuwe Ceed is geen verrassing meer.