Kia schetst K900 Vlaggenschip klaar voor onthulling

Kia heeft nieuwe schetsen gepresenteerd van de op stapel staande nieuwe K900. Het vlaggenschip is nog altijd niet voor de Europese markt bestemd.

In Nederland levert Kia geen grotere sedan dan de Optima, terwijl in andere delen van de wereld de K900 wordt verkocht. De K900, in het thuisland Quoris en elders weer Quoris geheten, is in feite de broer van wat voorheen de Hyundais Equus was, een toplimo die inmiddels als Genesis G90 wordt verkocht. Die G90 is relatief nieuw en dus wordt ook de K900 straks aan een nieuwe generatie geholpen.

Kia laat nieuwe schetsen zien waarop de voor- en achterzijde van de auto al goed in beeld worden gebracht. Het ontwerp van de auto is volgens de Koreanen gebaseerd op - komt'ie - "[...] de dynamische stroom van natuur en energie." Wat dat precies mag betekenen, deert niet. Feit is namelijk dat ook de nieuwe K900 weer een statig ogende topsedan lijkt te worden. Kia spreekt van een grille met 176 'juweelachtige cellen', een designelement die het gezicht van de auto bepaalt.

De topsedan zal opnieuw leverbaar worden met 3,8- en 5,0-liter V6- en V8-motoren. In het tweede kwartaal van dit jaar moet de auto in Zuid-Korea van de band lopen. Het lijkt er sterk op dat Kia de K900 tijdens de New York Motor Show presenteert.