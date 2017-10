Slideshow

Kia Rio X-Line gepresenteerd Nieuwe cross-over voor Rusland

Begin deze maand liet de Russische tak van Kia middels een teaservideo weten dat het spoedig een nieuwe cross-over voor de lokale markt zou onthullen. Vandaag voegt Kia daad bij het woord.

Uit een schimmige teaservideo die Kia begin deze maand liet zien, viel op te maken dat de Koreanen op korte termijn een nieuwe cross-over op de Russische markt wilde brengen, de Rio X-Line. Vandaag zien we de stoere hatchback in zijn geheel.

In de teaservideo leek het om een auto te gaan die in China al als KX Cross/K2 Cross is gepresenteerd. Onze vermoedens worden bevestigd, al draagt auto in Rusland dus de naam Rio X-Line. De toevoeging X-Line zagen we al eerder op een stoer aangeklede variant van de Picanto verschijnen. Het deel 'Rio' in de naam wijst niet direct naar de Rio zoals wij hem kennen. De Rio X-Line is namelijk een cross-over op basis van de K2, een auto die in Rusland als sedanversie van de Rio geldt en daar dan ook Rio Sedan heet. In andere delen van de wereld bestaat overigens een compleet andere Rio Sedan, een auto die meer te maken heeft met de Rio die in de Nederlandse showrooms staat. Zijn we er nog?

De nieuwe rivaal voor auto's als de Dacia Sandero Stepway meet 4,24 meter in de lengte, is 1,75 meter breed en 1,5 meter hoog. Op de motorenlijst zet Kia een 100 pk en 132 Nm sterke 1.4 en een 123 pk en 151 Nm krachtige 1.6. In Nederland hoeven we de Rio X-Line niet te verwachten.