Derde variant geen i30 Fastback-kopie Kia 'Proceed' duikt voor het eerst op

Tijdens de Autosalon van Parijs completeert Kia zijn Ceed-familie met een derde en laatste variant. Het is die nieuwe Ceed-smaak die nu voor het eerst in beeld is verschenen.

In februari dit jaar maakten we kennis met de hagelnieuwe Kia Ceed. De nieuwe generatie moet het voortaan zonder apostrof in zijn naam doen, maar krijgt nieuwe techniek voor terug. Net als zijn Koreaanse broer, de Hyundai i30, is de Ceed er als vijfdeurs hatchback en als Wagon. De i30 kreeg er een extra smaak bij: de i30 Liftback. Ook bij Kia ligt dankzij het verdwijnen van de driedeurs Proceed ruimte voor een derde variant. Met de Proceed Concept gaf het merk daar al een vooruitblik op en het is nu voor het eerst dat de Koreanen de productieversie de deur uit hebben gestuurd.

De Proceed Concept kreeg van Kia een opvallende koets mee die getypeerd kon worden als een Shooting Brake. Kia wist AutoWeek op de dag van de onthulling van de Ceed al te vertellen dat de derde Ceed-smaak een vijfdeurs zou worden in de stijl van de Proceed Concept. Daar blijkt geen woord aan gelogen. De auto die hier op de foto's is te zien, krijgt inderdaad een bijzonder gevormde koets mee. De auto houdt het midden tussen een liftback en een stationwagen, kortom: precies zoals de Proceed Concept, minus de typische concept-details. Later dit jaar maken we tijdens de Autosalon van Parijs kennis met de nieuwe Ceed-variant die zeer waarschijnlijk Proceed gaat heten. Inderdaad: zonder apostrof en zonder underscore.