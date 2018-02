Slideshow

Kia presenteert volledig nieuwe Ceed Europeser dan ooit

Kia heeft zojuist een volledig nieuwe Ceed gepresenteerd. Inderdaad, zonder apostrof. Dat moet Europeser klinken en dat houdt natuurlijk verband met de rest van de auto!

De volledig nieuwe Ceed moet de Europese klant beter dan ooit aanspreken. Dat is het voornaamste doel dat Kia met zijn derde generatie Ceed lijkt te hebben. De auto is getekend en ontwikkeld in het Europese designcentrum dat Kia in Frankfurt heeft. In landen als de Verenigde Staten komt deze Ceed dan ook niet, daar heeft Kia de Forte in diverse smaken in de aanbieding. Vanaf heden heeft Kia de apostrof uit de modelnaam verwijderd. Ceed staat overigens voor " [...]een auto voor de Community of Europe, met een Europees Design". Tot op heden waren de eerste twee generaties goed voor zo'n 1,3 miljoen verkochte exemplaren. Dat aantal moet fors omhoog. Groeien is wat Kia wil.

Zoals verwacht is de nieuwe, opnieuw onder leiding van Chief Design Officer Peter Schreyer (en Gregory Guillaume, European Head of Design) ontworpen Ceed technisch sterk gerelateerd aan de i30 van concerngenoot Hyundai. Vanbuiten is wel alles anders, ook ten opzichte van de vorige Ceed. De auto meet 4,31 meter en daarmee is hij net zo lang als zijn voorganger. Wel is de Ceed 2 centimeter breder en 2,3 centimeter lager dan voorheen, wat de hatchback een dynamischer uiterlijk geeft. De wielbasis blijft met 2,65 meter gelijk, al is die daarmee net zo groot als die van de i30. De overhang aan de voorzijde is 2 centimeter korter dan voorheen terwijl die centimeters er achter juist bij zijn gekomen. De bagageruimte is met 395 liter 15 liter groter dan die van de vorige Ceed. Een knipoog naar andere modellen binnen de Kia-familie, en naar de GT- en GT Line-smaken van de vorige Ceed, is de leddagrijverlichting die uit vierkantjes bestaat.

Natuurlijk is ook het interieur compleet nieuw. Kia zegt betere materialen te hebben toegepast en monteert een ogenschijnlijk 'zwevend' 5-, 7-, of 8-inch groot infotainmentscherm. De grootste variant ondersteunt ook navigatie. Een verwarmde voorruit staat op de optielijst, hetzelfde geldt voor een inductielader voor smartphones en verwarmbare en geventileerde voorstoelen. Zelfs een verwarmbare achterbank is op de optielijst te vinden.

Ook de nieuwe Ceed wordt volgestopt met de laatste generatie veiligheidssystemen. Zo kan de auto op de snelweg tot een snelheid van 130 km/h zelfstandig acceleren, remmen en sturen. Wel moet je je handen aan het stuur laten. De Ceed is de eerste Kia in Europa die met dit Lane Following Assist gedoopte systeem beschikbaar komt. Uiteraard zit dit systeem niet standaard op elke Ceed. Voor een vermoeidheidswaarschuwing en een noodremsysteem met voetgangersdetectie geldt dat overigens wel.

De internationale motorenlijst begint met een 99 pk sterke 1,4-liter viercilinder benzinemotor. Daarboven zet Kia de bekende 120 pk sterke 1.0 T-GDi en een 140 pk sterke 1.4 T-GDi. Tussen die geblazen 1.0 en 1.4 zet Kia nog een atmosferische 1.6 GDi die 132 pk levert. Dieselaars kunnen de 115 pk en 280 Nm en de 136 pk en 280 Nm sterke smaken van een nieuwe 1.6 CRDi aan hun boodschappenlijstje toevoegen. De 120 pk sterke 1.0 T-GDi en de 140 pk sterke 1.4 T-GDi zijn de enige benzinemotoren die naar Nederland komen. Wel komen beide dieselmotoren naar ons land. Schakelen geschiedt middels een handgeschakelde zesbak of een zeventrapsautomaat. Die laatste is alleen op de 1.4 T-GDi en de 1.6 CRDi te krijgen. De Ceed is in de rijmodi Normal en Sport te zetten.

Vanaf de tweede helft van dit jaar staat de nieuwe Ceed in de Nederlandse showrooms. De driedeurs Pro_Ceed lijkt niet meer terug te keren. Wel volgt later een nieuwe stationwagenversie. Kia breidt de Ceed-line-up verder uit met nog minimaal één onbekend model, een auto waar de Proceed Concept al naar hintte. De op deze pagina getoonde vijfdeurshatchback staat overigens naast een tweede Ceed-variant in Geneve. Welke dat is, houdt Kia nog even geheim. Prijzen volgen in een later stadium.