Kia presenteert Sema-Stinger West Coast Customs gaat los

Kia is natuurlijk ook aanwezig op SEMA, de enorme tuningbeurs in Las Vegas. Het merk pronkt er met een stevig aangepakte Stinger.

Meer dan deze ene afbeelding is helaas nog niet beschikbaar op dit moment, maar duidelijk is dat Kia de Amerikaanse tuning- en stylingliefhebber wil aanspreken met het sportieve, achterwielaangedreven model waarmee het merk in januari de wereld wist te verrassen. Voor de gelegenheid is de GT-versie van die auto – de versie met 370 pk dus- voorzien van een extreme bodykit. De wielkasten zijn fors breder dan voorheen en de wielen zelf staan aanzienlijk verder naar buiten. Omdat de bumper minder breed uitdijt, is het loopvlak van de banden vanuit deze hoek duidelijk te zien. West Coast Customs, bekend van 'Pimp my Ride', voorziet de auto bovendien van een gigantische diffuser met vier rechthoekige uitlaateindstukken.

Kia meldt dat de Stinger op 21-inch wielen staat en er veel gebruik is gemaakt van koolstofvezel. Bovendien zou ook het interieur zijn aangepakt, wat we ongetwijfeld in een later stadium te zien krijgen. 'Stay tuned', om het met de Koreanen te zeggen.