'Proceed' voor Zuid-Korea Kia presenteert: K3 GT

Slideshow

De Europese markt werd gisteren getrakteerd op de Proceed, een auto die in het thuisland van Kia niet beschikbaar komt. Als troost krijgen de Zuid-Koreanen deze K3 GT.

De Ceed kennen de Zuid-Koreanen niet. In dat segment biedt Kia aldaar immers de K3 aan, een auto die de Noord-Amerikanen weer als Forte kennen. Van zowel de huidige K3 als de Forte is momenteel alleen een sedanversie beschikbaar, maar daar komt in Zuid-Korea verandering in. Kia voegt namelijk deze opmerkelijke K3 GT toe aan de line-up.

De K3 GT is net als de Proceed een opmerkelijk geval. Waar de Proceed een coupé-achtige stationwagen lijkt te zijn, houdt de koets van de K3 GT het midden tussen die van een liftback en een stationwagen. De K3 GT zou sportiever in de markt zijn gezet dan de reguliere K3. De auto heeft een met donkergekleurd chroom afgewerkte grille waarin een GT-logo is geplaatst. Daarbij staat de auto op 18-inch lichtmetaal en vinden we onderaan de achterzijde zelfs een diffuser. Onder de kap ligt een 207 pk sterke 1.6 T-GDI, een blok dat gekoppeld is aan een zeventrapsautomaat met dubbele koppeling. De K3 is van nature sterk gerelateerd aan de Ceed, maar volledig identiek zijn de auto's niet.