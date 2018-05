Debuteert in Sportage, komt ook naar Ceed Kia presenteert diesel mild-hybrid aandrijflijn

Kia heeft een nieuwe mild-hybrid aandrijflijn gepresenteerd waarbij de brandstofmotor diesel consumeert. Later dit jaar debuteert de nieuwe aandrijflijn in de Sportage.

In de tweede helft van dit jaar brengt Kia zijn eerste mild-hybrid aandrijflijn op de markt. Die debuteert in de nieuwe Sportage, iets wat ongetwijfeld hand in hand gaat met de presentatie van de gefacelifte versie van die SUV.

De nieuwe aandrijflijn is EcoDynamics+ gedoopt en werkt volgens het bekende mild-hybrid-principe. De brandstofmotor, in dit geval een dieselmotor, wordt tijdens het accelereren enigszins bijgestaan door elektrokracht, bij Kia afkomstig uit een 0,46 kWh 48-voltbatterij. De aandrijflijn omvat verder een Mild-Hybrid Starter-Generator, een elektronisch aangestuurd systeem dat tijdens het accelereren tot 10 kW aan elektrokracht kan leveren. Uiteraard is de generator in staat om tijdens het remmen of uitrollen vrijgekomen energie op te slaan

Kia belooft dat de mild-hybrid-techniek voor een tot 4 procent lagere uitstoot kan zorgen volgens de WLTP-cyclus en tot 7 procent lagere uitstoot volgens de oude NEDC-methode.

De Sportage mag dan wel de auto zijn waarin de EcoDynamics+-aandrijflijn debuteert, het zal zeker niet de laatste zijn. Kia meldt al dat de componenten dermate compact zijn dat ze zelfs in bestaande modellen toe te passen zijn. De nieuwe Ceed zal in de loop van volgend jaar over de aandrijflijn komen te beschikken en op termijn is de mild-hybrid-techniek bij Kia ook beschikbaar voor benzinemotoren.

Kia heeft zich als doel gesteld om in 2025 zestien geëlektrificeerde modellen in zijn gamma te hebben. Vijf daarvan zijn een reguliere hybride, vijf een plug-in hybride en vijf ervan zijn EV's volgens het bekende recept. Het overgebleven exemplaar is een auto met een brandstofcel aan boord. Die laatste moet in 2020 al op de weg verschijnen.



Meer details over de nieuwe aandrijflijn geeft Kia later vrij.