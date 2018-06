'Plug-in- en benzineversies later beschikbaar' Kia Optima tijdelijk alleen als diesel

Slideshow

De plug-in- en benzineversies van de Kia Optima staan niet meer in de configurator van Kia Nederland. Geen vrees: ze komen terug.

Wie in de markt is voor de plug-in- of reguliere benzineversie van de Kia Optima en de configurator aanslingert om zijn auto te configureren, zal zich even achter de oren krabben. De Koreaanse sedan en station zijn namelijk alleen met de 1.7 CRDi-dieselmotor onder de kap te vinden. De plug-in- en benzineversies komen echter terug. Niet direct uitwijken naar een ander merk dus.

Er vinden momenteel zo veel wijzigingen plaats in het leveringsgamma van diverse modellen, dat je direct zou denken dat het uitkleden van het Optima-gamma ook te maken heeft met het schrappen van aandrijflijnen in de opmaak naar de WLTP-cyclus. Bij de Optima ligt dat anders. De auto is onlangs gefacelift en volgens Kia Nederland worden in de fabriek voorbereidingen getroffen om die bijgewerkte variant in productie te nemen. Dat heeft tot gevolg dat voorlopig alleen de 141 pk en 340 Nm sterke 1.7 CRDi in de Optima is te krijgen. De 2.0 T-GDI en de plug-inversies zijn later weer leverbaar.

In het vierde kwartaal van dit jaar moet het Optima-plaatje weer compleet zijn. De 1.7 CRDi wordt dan echter vervangen door een 136 pk en 320 Nm sterke 1.6 CRDi. Daarnaast maakt de Optima kennis met een nieuwe 180 pk sterke 1.6 T-GDI, een blok dat een plekje krijgt onder de 245 pk sterke 2.0 T-GDI.