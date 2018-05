Elektrisch in twee smaken Kia Niro EV laat zich al zien

Kia heeft een volledig elektrische Niro in het vat zitten en het is die EV die zich vandaag in productietrim laat zien.

Tijdens de Consumer Electronics Show in Las Vegas presenteerde Kia een concept-car waarmee het merk vooruitblikte op een volledig elektrische versie van de Niro, een auto die we in Nederland tot op heden alleen als reguliere hybride kennen. In het thuisland is de auto tijdens de Electric Vehicle Expo al gepresenteerd.

De Niro EV krijgt een minder van de reguliere Niros afwijkend uiterlijk mee dan vooraf werd gedacht. Slechts de wielen, de dichte grille en het nieuwe bumperwerk rondom met blauwe accenten zorgen voor enig onderscheid. Dankzij zijn nieuwe bumpers is de Niro EV 4,38 meter lang, 2 centimeter langer dan de Niro Hybrid.

De Niro EV kan uitgerust worden met een 39,2 kWh groot accupakket en een exemplaar met een capaciteit van 64 kWh. Met het eerste pakket moet een actieradius van meer dan 240 kilometer te halen zijn. Het grootste exemplaar moet goed zijn voor een bereik van meer dan 380 kilometer. Kia stopt de Niro vol een reeks moderne assistentiesystemen als adaptieve cruisecontrol, een noodremsysteem, Highway Driving Assist en een rijbaanassistent. De elektromotor levert rond de 200 pk.

Kia zegt in februari in het thuisland al 5.000 orders te hebben ontvangen voor de Niro EV.