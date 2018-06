204 pk en 395 Nm sterk Kia Niro EV gepresenteerd

Slideshow

Kia heeft tijdens de Busan International Motor Show in Korea de Niro EV gepresenteerd.

Begin vorige maand liet Kia al de eerste afbeeldingen zien van de Niro EV, de volledig elektrische productieversie van de Kia Niro EV Concept die hem voorging.

De Niro is na de Soul EV Kia's tweede volledig elektrische cross-over. Kia meldt dat het de Niro EV als global car gaat voeren en dat betekent dat het merk er grote verwachtingen van heeft. In Korea verschijnt de auto op korte termijn al op de markt.

De productieversie van de Niro EV is getekend door Kia's designcentrum in de Amerikaanse staat Californië. De auto krijgt echter een minder van de reguliere Niros afwijkend uiterlijk mee dan - met de Niro EV Concept op het netvlies - vooraf werd gedacht. Slechts de vijfspaaks 17-inchwielen, de dichte grille en het nieuwe bumperwerk rondom met blauwe accenten zorgen voor enig onderscheid. Dankzij zijn nieuwe bumpers is de Niro EV 4,38 meter lang, 2 centimeter langer dan de Niro Hybrid. De bagageruimte meet 451 liter.



Voor het eerst brengt Kia ook het binnenste van de Niro EV in beeld. Opvallend is ook hier dat praktisch het gehele interieur - afgezien van wat blauwe details en een nieuwe middentunnel - optisch identiek is aan dat van de reguliere Niros. Wel monteert Kia specifiek voor de EV-versie ontwikkelde sfeerverlichting in het interieur, verlichting die in zes verschillende kleuren is in te stellen. In het infotainmentscherm is natuurlijk specifiek voor de EV-versie bestemde informatie op te roepen. Een lamp boven op het dashboard geeft aan of de auto aan het laden is of dat het accupakket weer vol is.

De Niro EV komt in twee versies beschikbaar, waarvan de meest kostbare versie over een 64 kWh groot accupakket beschikt. Daarmee moet de Niro volgens de WLTP-cyclus ruim 450 kilometer ver komen. De variant met 39,2 kWh groot accupakket komt ruim 300 kilometer ver op een lading. Het accupakket bevindt zich onder bodem van de bagageruimte. Voor het eerst weten we ook hoe krachtig de Niro EV is. Een op de vooras geplaatste elektromotor levert 204 pk en 395 Nm, goed voor een sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h in 7,8 seconden.