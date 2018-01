Slideshow

Kia Niro Electric Concept gepresenteerd Kia pakt uit!

Tijdens de Consumer Electronics Show in Las Vegas heeft Kia de Niro Electric Concept gepresenteerd. Het studiemodel blikt vooruit op een volledig elektrische variant van de Niro.

De Niro kennen we al als reguliere hybride en sinds kort ook als plug-in hybride. Al kort na het verschijnen van dat model gaf Kia aan dat er ook een volledig elektrische versie in het vat zat. Vorige week liet de Noord-Amerikaanse afdeling van het merk nog een reeks teasers zien van die elektrische Niro-variant en vandaag maken we kennis met het complete studiemodel.

De Niro Electric Concept beschikt over een 64 kWh groot accupakket dat is gekoppeld aan een 205 pk sterke elektromotor. De Niro Electric Concept heeft op papier een actieradius van 383 kilometer.

We hebben natuurlijk te maken met een showauto en dat betekent dat de auto is voorzien van een reeks glimmers en gadgets die het productiestadium waarschijnlijk niet halen. We nemen aan dat de opmerkelijke grille, waarmee de Niro Electric Concept door middel van lichten kan communiceren met 'de buitenwereld', wordt geschrapt. De Kia is verder voorzien van Active Pedestrian Warning System, een systeem dat door middel van camera's personen kan zien en geluidssignalen kan afgeven als er een gevaarlijke situatie dreigt te ontstaan. Handig bij zo'n stille auto.

Kia belooft dat het omstreeks 2025 in totaal zestien geëlektrificeerde auto's in zijn line-up zal hebben. Vijf daarvan zijn reguliere hybriden, vijf zijn plug-ins en vijf zijn volledig elektrisch. Dan blijft er eentje over, een auto die net als de zojuist gepresenteerde Nexo van concerngenoot Hyundai over een brandstofcel beschikt.