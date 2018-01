Slideshow

Kia neemt SP Concept mee naar India Vooruitblik op Indiase SUV

Kia zendt een tweetal teaserfoto's de wereld in waarop we stukjes van de SP Concept zien, een studiemodel dat in de eerste week van februari wordt gepresenteerd.

De SP Concept is een studiemodel dat vooruitblikt op - je raadt het al - een hagelnieuwe SUV. Kia presenteert de concept-car tijdens de Auto Expo die op 7 februari in India plaatsvindt. Dat laatste heeft te maken met het gegeven dat de van dit studiemodel afgeleide productieauto puur voor de Indiase markt is bestemd.

Veel informatie geeft Kia logischerwijs nog niet vrij. Het enige wat de Koreanen loslaten over de op stapel staande concept-car is dat het een kleine SUV wordt die is volgestopt met 'baanbrekende' technologie.