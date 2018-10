Elektrische cross-over niet voor Europa Kia KX3 ook als EV

Kia verrijkt de Chinese automarkt met een volledig elektrische versie van de KX3, een cross-over die niet naar ons deel van de wereld komt en dat zal ook zo blijven.

In 2014 presenteerde Kia de KX3, een aan de hier ook niet leverbare Creta/ix25 gerelateerde cross-over die Hyundai in landen als China, India, Rusland en Brazilië verkoopt. De KX3, de productieversie van de KX3 Concept die ook uit 2014 stamt, is in China straks als KX3 EV beschikbaar. Inderdaad, een volledig elektrische versie.

De 4,29 meter lange KX3 EV is vanbuiten te herkennen aan een dichte grille waarin een klep is gevestigd waar de laadopening zich achter schuilhoudt. In onder andere de koplampen en in de ondergrille zijn blauwe accenten aangebracht om het EV-gehalte te benadrukken. De KX3 EV krijgt een 110 pk sterke elektromotor en heeft een 45,2 kWh groot accupakket. De aandrijflijn is daarmee anders dan die van auto's als de e-Niro, een elektrische cross-over die een 136 pk of 204 pk sterke elektromotor heeft die in dat geval is gekoppeld aan respectievelijk een 39,2 kWh of een 64 kWh groot accupakket. Het totaalgewicht van de auto ligt op 1.650 kilo en de topsnelheid ligt op 150 km/h.