Kia had in 2017 beste Europese jaar ooit Recordaantal auto's verkocht

2017 gaat bij Kia de boeken in als het beste jaar in zijn geschiedenis. Het merk zag zijn verkopen ten opzichte van 2016 toenemen met 8,5 procent.

Kia verkocht vorig jaar in Europa 472.125 auto's, 8,5 procent meer dan de 435.316 auto's die Kia in 2016 wist te verkopen. Dat blijkt uit cijfers van het European Automobile Manufacturers Association (ACEA) die Kia vandaag onder de aandacht brengt. Het marktaandeel in Eiropa groeit daarmee tot 3 procent.

Ook in Nederland boerde Kia vorig jaar behoorlijk, er werden 24 procent meer auto's van het merk verkocht op Nederlandse bodem. Die groei heeft het merk vooral te denken aan de nieuwe Rio en de nieuwe Picanto. Ook werden vorig jaar de Stonic en de Stinger op de markt gebracht. De Picanto vond 9.896 kopers en is in ons land daarmee Kia's bekendste model. Op twee staat de Niro Hybrid met 4.527 verkochte exemplaren. De Sportage, Rio en Cee'd volgen met respectievelijk 3.019, 3.018 en 1.333 verkochte auto's.

In Europa is de Sportage met 131.783 verkochte exemplaren de populairste Kia, gevolgd door de Rio die 72.688 keer over de toonbank ging. De Cee'd-familie, een opvolger staat al achter de coulissen, werd 72.105 keer verkocht. Van de Picanto werden 63.145 sleutels overhandigd.

Bijna tien procent van alle in Europa verkochte Kia's heeft een geëlektrificeerde aandrijflijn. De Niro Hybrid ging in ons werelddeel 30.986 keer over de toonbank. 4.527 stuks daarvan vonden in Nederland een eigenaar. De Niro Plug-in, die zojuist ook in Nederland beschikbaar is gekomen, werd vorig jaar 2.888 keer besteld. De Soul EV doet het met 5.718 verkochte exemplaren nog altijd aardig. Sterker nog, de auto vond 28,5 procent vaker een eigenaar dan in 2016. De Optime Sportswagon Plug-in Hybrid vond 2.382 kopers.