Kia Forte Sedan gepresenteerd 'Met een vleugje Stinger'

Middels een tweetal schetsen kondigde Kia de komst van een volledig nieuwe Forte Sedan aan. Die auto is nu gepresenteerd op de beursvloer van de North American International Auto Show.

In de Verenigde Staten moet de consument het zonder Cee'd-familie doen. In plaats daarvan biedt Kia in de Verenigde Staten de Forte aan, een model dat als sedan (Forte Sedan), als hatchback (Forte5) en voorheen ook als coupé (Koup) te krijgen is. In november 2016 werd de Forte-familie gefacelift en nu presenteren de Koreanen een volledig nieuwe generatie die in als eerste als Sedan wordt getoond. Het nieuwe platform moet 16 procent stijver zijn dan dat van zijn voorganger.

De Forte Sedan moet het zonder het sportieve DNA van de indrukwekkende Stinger doen, maar achter de tekentafel zijn toch wat elementen van dat model doorgesijpeld in het ontwerp van deze Forte Sedan. Met name de koplampen en het agressief ogende bumperwerk aan de voorzijde doet enigszins aan dat van de Stinger denken. De daklijn loopt bijna coupéachtig af, meer dan voorheen het geval was. De Forte groeit met 8,1 centimeter in de lengte tot 4,64 meter. De extra ruimte komt ten goede aan de achterpassagiers én aan de bagageruimte. De achterlichten zijn voortaan met elkaar verbonden. Ook in het binnenste, een opgeruimde cockpit, nemen onder andere op de ventilatieroosters Stinger-invloeden waar.

Op de motorenlijst zet Kia een 2,0-liter grote viercilinder die zo'n 150 pk en 180 Nm levert. Standaard is die benzinemotor gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak, maar interessanter is de Intelligent Variable Transmission (IVT) die op de lijst is gezet. Inderdaad: een CVT-transmissie en tevens de eerste die volledig door Kia is ontwikkeld. Met die nieuwe transmissie moet het gemiddeld verbruik uitkomen op zo'n 6.7 l /100 km.

Een nieuwe generatie vraagt om nieuwe infotainment. Standaard levert Kia een systeem dat is gekoppeld aan een 8-inch groot touchscreen. Het systeem kan overweg met zaken als Android Auto en Apple CarPlay. Zaken als led-koplampen, adaptieve cruise control, dodehoekdetectie en lane keep assist zijn optioneel leverbaar.

In de Verenigde Staten heeft de Forte Sedan auto's tegenover zich als de Hyundai Elantra.