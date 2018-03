Slideshow

Kia Ceed Sportswagon opgedoken Zoals beloofd

Meer lekkage op de vroege maandagochtend. Het lijkt er sterk op dat we hier de Kia Ceed Sportswagon te pakken hebben!

Tijdens de onthulling van de volledig nieuwe Ceed, als hatchback, liet Kia aan AutoWeek weten dat het in Genève een tweede variant zou presenteren: de stationwagon. Die ruimtelijke Ceed krijgt opnieuw de toevoeging Sportswagon en laat zich nu al zien.

Daarmee is meteen een belangrijke variant aan het gamma toegevoegd, want als auto voor Europa kan de nieuwe Ceed niet zonder de extra ruime variant. Artur Martins, Kia's Vice President Marketing & Product Planning, bevestigde dat: "Dit is met afstand de belangrijkste variant voor deze markt." De nieuwe Ceed-familie krijgt later overigens gezelschap van nog een variant. Dat wordt de opvolger van de driedeurs Ceed van de uitgaande generatie. In welke vorm die auto precies opdroogt, is nog even een geheim. Kia meldde aan AutoWeek dat het om een model gaat waar in ieder geval de sportiviteit van de Proceed Concept in verwerkt zit. Reken dus op een liftback- of shooting brake-achtig model. Meer informatie volgt een dezer dagen!