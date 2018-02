Slideshow

Kia Ceed ook als Wagon naar Genève Proceed volgt, maar niet als driedeurs

Eerder vanmiddag presenteerde Kia de nieuwe Ceed. Inmiddels is ons ter ore gekomen dat ook de stationwagenvariant straks in Genève te vinden zal zijn.

Kia liet eerder al doorschemeren dat er een tweede Ceed-versie op de Autosalon van Genève zou worden Kia's Vice President Marketing & Product Planning Artur Martins aan AutoWeek weten dat het zal gaan om de wagon-variant, die waarschijnlijk opnieuw Sportswagon gaat heten. Daarmee is meteen een belangrijke variant aan het gamma toegevoegd, want als auto voor Europa kan de nieuwe Ceed niet zonder de extra ruime variant. Martins bevestigt dat: "De wagon is met afstand de belangrijkste variant voor deze markt."

Op termijn volgt er nog een variatie op Ceed-thema, de Proceed. In tegenstelling tot eerdere auto's met die naam zal het niet om een driedeurs gaan, maar om een langgerekte vijfdeurs in de stijl van de op de IAA gepresenteerde Proceed Concept. Dat hoeft niet te betekenen dat we straks een shooting brake-achtige auto krijgen voorgeschoteld, want ook een liftback-achtig model in navolging van de Hyundai i30 Fastback lijkt tot de mogelijkheden te behoren.