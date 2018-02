Slideshow

Kia Ceed komt ook als GT 'Warme' hatch, geen N-evenknie

De eerder vandaag gepresenteerde Kia Ceed komt er ook weer als GT. Een sportieve variant dus, al zit de auto net als zijn voorganger nadrukkelijk niet in het hot hatch-territorium.

In plaats daarvan presenteert Kia de Ceed GT straks als een milde sportieveling, meer een snelle auto voor lange afstanden dan een rasechte sportieveling. Daarmee doet de auto zijn naam in elk geval eer aan. Desgevraagd geeft het merk tijdens de introductie van de Ceed aan dat een N-achtige hardcore-hot-hatch niet op de planning staat. "We willen ons differentiëren van Hyundai. Wij hebben de Stinger, Hyundai heeft de N. De i30 N zit bovendien in een druk bevochten stukje van de markt, waar op dit moment al heel veel aanbod is."

De Cee'd GT met apostrof – het vorige model dus – was evenmin een echte hot hatch. Die auto beschikte over 204 pk, een stevige hoeveelheid, waar de nieuwe GT ongetwijfeld wat aan toe weet te voegen. Daarvoor monteert Kia een krachtige versie van de 1.6 T-GDi in de auto. Voordat het zover is, krijgen we de Ceed nog als Sportswagon te zien.