Illegale apparatuur tijdens Euro 6-metingen 'KBA vindt sjoemelsoftware bij miljoen Daimlers'

Het blijft een drukke bedoening op het hoofdkantoor van de Duitse RDW-tegenhanger. De KBA voegt namelijk een nieuw hoofdstuk toe aan het Duitse diesel-dossier: Daimler wordt ervan verdacht illegale software te gebruiken bij zijn nieuwe Euro 6-diesels.

Dat meldt Automotive Management op basis van het Duitse Bild am Sonntag. Moederbedrijf van Mercedes-Benz zou bij ongeveer een miljoen Euro 6-diesels illegale software gebruiken om aan de nieuwe emissienormen te kunnen voldoen. In het verslag wordt over vijf illegale systemen gesproken waarbij de Adblue ureumoplossing voor uitlaatgasreiniging soms onverklaarbaar op- of afneemt. Het is nog niet duidelijk om welk type auto het gaat en waar deze eventueel zouden rondrijden. Aan Reuters wil Daimler geen reactie geven. Wel geven de Duitsers aan om transparant aan alle onderzoeken van de KBA en het federale ministerie van Transport mee te werken.

In februari gingen er ook al geruchten rond omtrent Daimler en zijn diesels. In 2017 riep het bedrijf al miljoenen Europese diesels terug naar de garage. Dit was volgens Daimler echter om "bestuurders gerust te stellen en het vertrouwen in dieseltechnologie te versterken.'' Sinds Volkswagen in 2015 diep door het stof ging vanwege illegale software bij dieselauto's, lopen de investeringen samen met Daimler en BMW al in de miljarden euro's.