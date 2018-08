'Klanten willen SUV's en sedans' Kans op coupé onder Bentley Continental GT klein

Helaas. De kans dat Bentley met een sportcoupé onder de Continental GT komt, is erg klein. Dat blijkt uit een interview van van Engelse Autocar met Bentley-CEO Adrian Hallmark.

De Autosalon van Genève was in 2015 het podium waarop Bentleyde EXP 10 Speed 6 aan de wereld voorstelde, ogenschijnlijk een voorbode op een compactere sportcoupé die een plek onder de Continental GT een plek in het gamma zou krijgen. Bentley sprak 3,5 jaar geleden immers over 'uitbreiding van de familie'. De EXP 12 Speed 6e Concept die Bentley vorig jaar tijdens de Zwitserse beurs presenteerde, deed eveneens vermoeden dat Bentley serieuze plannen had met het mode dat natuurlijk ook een voorbode was op het design van de nieuwe Continental GT. De kans dat de Continental GT een kleinere broer krijgt, is echter zeer klein.

Bentley-CEO Adrian Hallmark legt aan het Engelse Autocar uit Bentley zeker geen sportwagens meer gaat bouwen. De markt voor dergelijke sportcoupés is volgens de topman nooit helemaal hersteld van de recessie. Daarbij zou de gemiddelde koper van een dergelijk model elk jaar weer een jaar ouder zijn geworden, iets dat er volgens Hallmark op duidt dat het steeds dezelfde oudere klanten zijn die zich een sportcoupé cadeau doen. Eveneens speelt de Chinese markt een grote rol in het besluit Hallmark de Chinese markt mee, een markt waar de gefortuneerde klant volgens de vorig jaar bij Bentley geïnaugureerde CEO liever een SUV of een limousine rijdt.