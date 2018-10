Nu al een verkooprecord! Kampeerauto's wederom razend populair

De kampeerauto is behoorlijk in trek. In de eerste drie kwartalen van dit jaar werden in ons land 1.862 gloednieuwe kampeerauto's verkocht.

Maar liefst 1.862 nieuwe kampeerauto's vonden in de eerste 9 maanden van dit jaar een warm thuis, een toename van 14,1 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Sterker nog: in geen enkel heel kalenderjaar zijn zoveel kampeerauto's verkocht. Dat blijkt uit cijfers die BOVAG en KCI vandaag presenteren.

Niet eerder werden er zo veel campers verkocht als dit jaar. Om dat in perspectief te zetten: in heel 2017 werden 1.803 exemplaren verkocht en daarna bleven de verkopen jaarlijks hangen tussen de 1.100 en 1.500 stuks per jaar. Bovag zegt te verwachten dat er dit jaar zo'n 2.000 stuks worden verkocht. In totaal zijn in Nederland zo'n 115.000 kampeerauto's te vinden, meer dan het dubbele dan tien jaar geleden. Eriba-Hymer is met 221 verkochte exemplaren in de eerste negen maanden van dit jaar het populairst gebleken, gevolgd door Adria (215 stuks), Carthago (156 stuks), Knaus (138 stuks), Bürstner (136 stuks) en Capron (134 stuks).

Niet alleen nieuwe kampeerauto's zijn in trek, ook gebruikte exemplaren gaan als warme broodjes over de toonbank. De verkoop van tweedehands campers nam in de eerste drie kwartalen met maar liefst 40,4 procent toe ten opzichte van diezelfde periode vorig jaar. 7.872 gebruikte campers werden door bedrijven aan particulieren verkocht. De Eriba-Hymer is met 497 stuks het populairst gebleken op de tweedehands campermarkt. Bürstner staat met 459 exemplaren op plek twee en Adria is met zijn 439 verkochte exemplaren goed voor plek drie.

Ook caravans worden nog altijd verkocht, maar de interesse erin neemt iets af. In de eerste 9 maanden van dit jaar werden 5.986 nieuwe caravans verkocht, 2,2 procent minder dan vorig jaar. De producten van de merken Hobby, Fendt en Knaus nemen de helft van de verkopen in beslag. Ook de handel in gebruikte caravans nam iets af. In de eerste drie kwartalen vonden 10.093 exemplaren een andere eigenaar, 1,6 procent minder dan in diezelfde periode in 2017.



Beurs

Morgen opent in de Jaarbeurs tegenover het Beatrix Theater in Utrecht de Kampeer en Caravan Jaarbeurs zijn poorten. AutoWeek Campers, het nieuwe magazine van AutoWeek, is daar aanwezig met een stand. De eerste editie van AutoWeek Campers ligt sinds 2 oktober in de winkels.

Nog niet in het bezit van een kaartje? Speciaal voor AutoWeek-lezers kost een kaartje € 9. Woensdag 10 oktober opent de beurs zijn deuren vanaf 10.00. Dagelijks ben je tot 17.00 welkom van harte welkom. Tot zondag 14 oktober heb je de kans om de Kampeer en Caravan Jaarbeurs te bezoeken.