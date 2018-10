AutoWeek Campers met eigen stand Kampeer en Caravan Jaarbeurs deze week van start

Slideshow

Kamperend Nederland kan deze week zijn geluk niet op, want de jaarlijkse Kampeer en Caravan Jaarbeurs strijkt weer neer in de grote beurshal van Utrecht. Naast veel nieuwtjes een extra primeur: AutoWeek Campers staat op de beursvloer met een eigen stand.

De nieuwste tenten staan vanaf aankomende woensdag wederom naast de meest innovatieve kampeeroplossingen opgesteld in de hallen van de Jeurbeurs in Utrecht. Naast een rondje langs de nieuwste caravans is mogelijk om buiten proefritten te maken in de nieuwste campers. Subaru bouwt zelfs een heel testparcours met zijn nieuwste cross-overs en SUV's die over Trailer Stability Control beschikken. In Hal 10 staat voor de eerste keer AutoWeek Campers met een eigen stand: AutoWeeks nieuwe naam die vijf keer per jaar in de winkel komt te liggen. Sinds 2 oktober ligt de eerste editie in de winkel met een triotest van een Knaus, Hobby en Malibu. Bereid je daarnaast alvast voor op het nieuwe seizoen met inpaktips of reisinspiraties naar het Noorderlicht of de Provence.

Nog niet in het bezig van een kaartje? Speciaal voor AutoWeek-lezers kost een kaartje € 9. Woensdag 10 oktober opent de beurs zijn deuren vanaf 10.00. Dagelijks ben je tot 17.00 welkom in de Jaarbeurs tegenover het Beatrix Theater in Utrecht. Tot zondag 14 oktober heb je de kans om de Kampeer en Caravan Jaarbeurs te bezoeken.