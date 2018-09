Kahn dat nou niet anders? Kahn Design Range Rover Sport SVR

Kahn design kennen we als een bedrijf dat met name Britse auto's doorgaans op een relatief smaakvolle en coherente wijze aanpast, maar bij de Range Rover Sport SVR vaart men nu een iets andere koers. Dit is de SVR 'Pace Car'.

Niet iedereen zal de producten van Kahn kunnen waarderen. Het bedrijf schrikt er niet voor terug om automobiele legendes als de Land Rover Defender en Aston Martin DB9 aan te pakken en houdt dan weinig in originele staat. Tegelijkertijd slaagt het bedrijf van Afzal Kahn er doorgaans wel in om de basislijnen van zo'n model in ere te houden.

Deze Range Rover Sport SVR lijkt op het eerste gezicht op een iets meer 'Duitse' manier te zijn aangepakt. Dat begint al met de kleurstelling, waarbij donkergrijze lak wordt afgewisseld met een feloranje grille en dito accenten in de voorbumper. Die voorbumper zelf is ook wat minder subtiel dan het standaard SVR-exemplaar, dat van huis uit al niet erg fijnbesnaard is. Zwarte 23-inch-wielen maken het uiterlijk helemaal af, volgens Kahn althans.

Aan de binnenkant speelt de kleur oranje een grotere rol dan aan de buitenkant. De stoelen zijn in het geval van de demonstratie-auto voor een belangrijk deel in de felle tint uitgevoerd en daarbij is het leer in een horlogeband-motief gestikt dat een beetje aan het moderne DS doet denken. Kahn blijft van de techniek van Land Rover af en dus levert ook deze Pace Car 'gewoon' 550 pk. Wie grijs en oranje niet zo mooi vindt of bepaalde details liever anders ziet, kan uiteraard ook bij Kahn terecht.